3 إصابات جديدة لـ«أوميكرون» في نيويورك.. وتحذيرات من تفشيه مجتمعيا

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، فجر الأحد، عن رصدها ثلاث حالات إصابة أخرى بالمتحور«أوميكرون»، ليصل عدد الحالات المرتبطة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الولاية إلى ثماني حالات.

تفشي مجتمعي لمتحور أوميكرون

وأشارت مفوضة الصحة في الولاية، ماري باسيت، في إيجاز صحفي إلى أن هناك بداية لتفشٍّ مجتمعي لمتحور أوميكرون في الولاية، مفيدة بأن الحالات الثماني المرصودة سبع حالات منها في مدينة نيويورك، وحالة واحدة في مقاطعة سوفولك.

أول إصابة بمتحور أوميكرون

وفي الأول من ديسمبر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور أوميكرون، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وفي إيجاز صحفي في البيت الأبيض، قال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وكبير مستشاري البيت الأبيض الصحيين إن الحالة لشخص سافر من جنوب أفريقيا في 22 نوفمبر، وتم اختباره كإيجابي كورونا في 29 نوفمبر الماضي.

وأشار «فاوتشي»، إلى أن هذا الشخص الذي تم اكتشافه باعتباره أول إصابة بفيروس كورونا المتحور أوميكرون في أمريكا، يعزل نفسه ذاتيا، كما أن الأشخاص الذين خالطوه عن قرب، كانت نتائج اختبار كورونا بالنسبة لهم سلبية حتى الآن.

وأشار إلى أن هذا الشخص كان قد تم تطعيمه بالكامل، وهو يعاني الآن من أعراض متوسطة، تتحسن حتى اللحظة الحالية، وعندما سألته «سي إن إن» حول ما إذا كان هذا الشخص أخذ جرعة معززة، أجاب فاوتشي، قائلا: «في حدود علمي لا».

وكانت كل من السلطات الصحية في كاليفورنيا وسان فرانسيسكو أكدت أن الحالة سببها سلالة أوميكرون وذلك من خلال اختبارات تم إجراؤها بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، وهو ما تم تأكيده من خلال مراكز السيطرة على الأمراض ومنعها.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المتحور أوميكرون باعتباره مثيرا للقلق، مشيرة إلى أن استكمال الدراسات المتعلقة بفهمه بشكل كامل سيستغرق عدة أسابيع.