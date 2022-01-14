حبس 26 متهما بالاتجار في المخدرات بعد ضبطهم في حملات أمنية بالقليوبية

ضبطت مديرية أمن القليوبية، 26 متهما بالاتجار في المخدرات خلال حملة مكبرة لضبط تجار المخدرات والخارجين على القانون، فى قليوب والقناطر الخيرية وطوخ، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية، وأحيلوا لجهات التحقيق التي أمرت بحبسهم وطلبت تحريات المباحث حول اتهاماتهم.

إخطار بضبط المتهمين

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مكتب مكافحة المخدرات، يفيد بضبط 3 متهمين بالاتجار في المخدرات، حيث وردت معلومات لضباط مركز قليوب تفيد بقيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة قليوب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضبط المتهمين في حملة مكبرة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الشادو، وبندقية خرطوش، وفردين محليين الصنع، وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

سقوط متهم بالاتجار في الحشيش والهيروين

وفى القناطر الخيرية، تمكن المقدم محمد علام، رئيس مباحث المركز، من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، أثناء قيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزته فرد محلي، وكمية من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، وهاتفين محمولين ومبلغ مالي، واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه.

وفى السياق ذاته واصلت مديرية أمن القليوبية، حملاتها على قرى مركز شرطة طوخ لضبط الخارجين على القانون، وتجار المخدرات والسلاح، وأسفرت عن ضبط 19 قطعة سلاح ناري، و22 تاجر مخدرات، وتم تنفيذ 7856 حكما قضائيا متنوعا، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.