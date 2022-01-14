وزير الاتصالات: السيسي ضرب مثلا رائعا في التواصل مع الشباب بالمنتدى

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الذكاء الاصطناعي عبارة عن حجم ضخم جدا من البيانات تخضع لمجموعة من التحليلات المعقدة والصعبة والمركبة، ويتم استخراج النتائج منها، فمثلا إذا طُبق هذا العلم في الطب، يجب إدخال بيانات مختلفة من ضمنها بيانات جينية من مختلف الأجناس لكي يتم استخراج الدواء والتركيبة الكيميائية الجديدة لتساعد في علاج مرض ما، وبالتالي يجب الأخذ في الاعتبار كل الأعراض والأجناس وعدم اقتصار الأمر على عرق أو جنس أو شعب معين.

منتدى شباب العالم بلغ ذروته

وتطرق طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين ياسر عبدالستار ودينا فكري، إلى منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أنّه بلغ ذروته من حيث دقة التنظيم والانضباط وتعمق المناقشات والقضايا، موضحًا: «المنتدى تميز بالحماس والطاقة الإيجابية والعلم والاقتدار والرغبة في التغيير إلى الأفضل، وكل هذه المعاني الإيجابية كانت حاضرة بشدة في المؤتمر».

منتدى شباب العالم محل إعجاب كل من شاهده

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرب مثلا رائعا في التواصل مع الشباب وحثهم وتشجيعهم على المضي في بذل الجهد والعمل الدؤوب، وكان ما حدث في الأمس مثالا رائعا على تقديره للفتاة التي تعرضت للتنمر في حياتها، حيث شجعها وحثّها على أن تخرج وتحدث معها باستفاضة وأخلاق رفيعة، وكان ما حدث محل إعجاب وتقدير كل من شاهد واستمع إلى هذا الموقف الإنساني الرائع.