التخطيط: رفعنا استثمارات الاتصالات والزراعة والصحة 300% أثناء الجائحة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية أعادت ترتيب أولوياتها للتعامل مع جائحة كورونا، وهو ما انطبق على العالم كله، وبالتالي توجهت مصر في استثماراتها إلى القطاعات الأولى مثل الصحة والتعليم، والقطاعات التي لديها مرونة وقدرة على التكيف مع الأزمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

6 ملايين مصري من العمالة غير المنتظمة حصلوا على المنحة الرئاسية

وأضافة السعيد، خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن الدولة المصرية ضخت استثمارات في هذه القطاعات تقارب 300% في ذلك الوقت، كما ساندت المواطن المصري، حيث حصل 6 ملايين مصري من العمالة غير المنتظمة على المنحة الرئاسية، كما جرى رفع المعاشات والأجور والرواتب.

دعم العمالة تم للحفاظ على الأمن المجتمعي

وتابعت وزيرة التخطيط: «اتخذنا هذه الإجراءات للحفاظ على الكيانات الاقتصادية والمؤسسات والعمالة، وكان ذلك أمن قومي لمصر حفاظا على السلام والأمن الاجتماعي».