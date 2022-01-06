نقيب المهندسين: سنُبلغ شرطة الاتصالات عن صفحات تستغل اسم النقابة

كشف المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، اعتزامه التقدم ببلاغ لشرطة الاتصالات ضد صفحات تستغل اسم النقابة في طرح مشروعات وهمية كشقق سكنية ودورات تدريبية، فضلا عن تنظيم حملات ممنهجة ضد المجلس الحالي، بحسب تعبيره.

انتخابات نقابة المهندسين

وأوضح ضاحي في مؤتمر صحفي، نظمه اليوم، بمقر نقابة المهندسين: «عند اقتراب موعد انتخابات النقابة تزداد الحملات الممنهجة ضد المجلس الحالي، ومن بينهم من تجاوز وزاد عن حده، وهي تجاوزات لا يتحملها بشر وستتحول الى القضاء، وسنقدم بلاغا إلى شرطة الاتصالات ضد ما يقوم به البعض من طرح مشروعات باسم النقابة»، على حد وصفه.

وأضاف نقيب المهندسين، أن النقابة كانت تقلل المصروفات غير المجدية مع زيادة الإيرادات، بالاضافة إلى العوائد من المساهمة في الشركات، موضحا أنه تم تحويل مخالفات إلى القضاء، وأن المجلس لا يحصل على أي بدلات: «آخر مرة سافر المجلس، دفع الأعضاء ثمن التذكرة من مالهم الخاص».

التعليم الهندسي

وتطرق ضاحي في كلمته إلى ملف التعليم الهندسي حيث أكد أنه تم إيقاف إصدار تراخيص معاهد هندسية جديدة: «طلبنا عقد امتحان قدرات بعد نهاية امتحان الثانوية العامة في التعليم الهندسي، ونحن بصدد إعداد مؤتمر عن التعليم الهندسي، وقل أعداد المقبولين في كليات الهندسة هذا العام».

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أنه تم عمل تجديدات في كل النقابات الفرعية، من أندية وأبنية: «كنا نبحث أن يكون لدينا مهندسة مصرية تمنح جائزة اليونسكو، وحصلنا على الرئاسة الشرفية لاتحاد المهندسين العرب، وغيرها من الأمور الهامة».

وواصل: «قانون نقابة المهندسين له قصة، عندما أتينا وجدنا أنه قد حدث تعديل في 12 نقطة وزدنا التعديلات أكثر من ذلك، ووجدنا في لجنة الإسكان 3 قوانين تخص نقابة المهندسين، وجلست مع رئيس مجلس النواب، ونفذنا مسودة قانون وأخذنا رأي الجهات المعنية في الدولة، ووجدنا دعما كبيرا جدا من الحكومة، وانتقلت المسودة المقترحة إلى مجلس النواب، وتمت الموافقة عليها».

وفيما يتعلق بأبرز التعديلات التي تهدف إلى زيادة موارد النقابة قال «ضاحي»: «منذ 47 سنة نعمل على أسعار موجودة بعملات أصبحت مندثرة، ولا يجوز استخدامها في الوقت الحالي، وحاليا القانون في لجنة الإسكان، ونتمنى أن يكلل بالنجاح، الغرض من هذا الحديث ليس انتخابي، ولكن توضيح ما فعلنا على أرض الواقع، وكشف الحقائق».