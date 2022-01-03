وزير الاتصالات يهدي سيدتين «راوترين» خلال جولته التفقدية في بورسعيد

أهدى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيدتين، عدد 2 روتر، وذلك خلال جولة تفقدية له بالسنترال الرئيسي بحي الشرق والفرعي بحي الزهور.

وزير الاتصالات يستفسر من السيدتين عن الخدمة المقدمة ببورسعيد

واستفسر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الخدمة المقدمة للمواطنين ومدى رضائهم عنها وبدورهما أكدتا السيدتين رضائهما عن الخدمة مع أهمية التطوير المستمر لها.

جولة ميدانية لوزير الاتصالات ومحافظ بورسعيد بساحة مصر

من جانب آخر، أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان، بمستوى تصميم ساحة مصر، معربا عن فخره بالمستوى السياحي والتنموي الذي جرى على أرض بورسعيد، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان، حققت إنجازا غير مسبوق في النهوض بمدينة بورسعيد خلال فترة وجيزة، ساهمت في جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول.

وأكد محافظ بورسعيد، أن منطقة ساحة مصر أصبحت أحدث المشروعات السياحية التي تمثل نقطة جذب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها، وخاصة بعد أن اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية، والذي ظهر خلال احتفالات بداية العام الجديد.

واستعرض محافظ بورسعيد جهود إنشاء وتطوير مشروع ساحة مصر والذي يأتي بالتوازي مع عدد من أعمال التطوير تشهدها المنطقة والتي تمثل واجهة بورسعيد من جهة مدخل قناة السويس، مشيرا إلى أن إنشاء تمثال «أم الدنيا» يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، التي ساهمت في تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد و وزير الاتصالات على عدد من المشروعات السياحية والمشروعات التابعة لوزارة الاتصالات ببورسعيد، رافقهم الشركات المسؤولة عن أعمال إنشاء وتطوير المشروعات.