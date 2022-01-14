بسمة وهبة تنفي خبر دخولها المستشفى: «ادعولنا بدل ما تحطمونا بالإشاعات»

نفت الإعلامية بسمة وهبة الإشاعات التي طالتها الفترة الماضية بعد إعلان إصابتها بمتحور فيروس كورونا «أوميكرون»، والتي تفيد بنقلها إلى المستشفى، مؤكدة أنها تتعالج في منزلها.

وكتبت بسمه وهبة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، قائلة: «بترجاكم بلاش إشاعات لأن الوقت ده الواحد بيبقي محتاج كلمة تشجعه مش إشاعة تزعله وبلاش عناوين بتلميحات سلبيه بلاش تحطمونا وتستغلونا من أجل اللايك والشير».

بسمة وهبة: الدور صعب جدا وبتعالج في البيت

وأوضحت «وهبة» أنها تتلقى علاجها في المنزل رغم صعوبة الأعراض، قائلة: «أولا أنا مش في المستشفى، الحمدلله أنا بتعالج في البيت الدور صعب آه صعب وصعب جدا حرفياً ومؤلم أنا بعد ما بديت أتحسن ظهرت لي أعراض تانية».

بسمة وهبة تكشف عن الأعراض التي تعاني منها

كما أشارت «وهبة» إلى الأعراض التي تعاني منها حاليًا قائلة: «فقدان حاسه الشم والتذوق وإصابه الصدر بنزله شعبية وكحة ببلغم وقرحة في الفم وضربات قلب سريعه ونهجان مستمر ومحظوظة بالعلاج مع الطبيب الإنسان الدكتور حسام حسني محترف بيعمل كل شيء طبي وإنساني عشان ينقذ مريضه ويدعمه ويطمنه».

واختتمت بسمة وهبة كلامها مطالبة متابعيها بالدعاء لها، فتابعت: «وبقولها تاني أرجوكم ادعولنا بدل ما تحطمونا بالإشاعات السلبية ويارب يشفينا جميعا ويقومنا من المحنة دي على خير، اسألكم الدعاء».

بسمة وهبة تعلن إصابتها بأوميكرون

وكانت بسمة وهبة أعلنت إصابتها بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، في وقت سابق، عبر حسابها على «انستجرام»، قائلة: «سنتين بهرب وأجري وأستخبى من الفيروس الملعون، ولكن الحذر لا يمنع القدر، أصبت بأوميكرون والحمد لله على كل حال يارب أعنا».