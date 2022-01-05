بسمة وهبة تهاجم منصات التواصل: «الفوتوشوب أصبح كارثة حلت على المجتمع»

وصفت الإعلامية بسمة وهبة شهوة التصوير والنشر على السوشيال ميديا، بأنه «خراب للبيوت»، إذ حذرت من منصات التواصل الاجتماعي، ونشر الصور الشخصية عليها، موضحة أنه بعدما بُنيت البيوت على الحب والتماسك والرحمة، وتربى المجتمع على أن ما يحدث بين جدران البيت يجب ألا يخرج منه، مهما كان قاسيا أو سيئًا، تغير هذا الأمر بسبب السوشيال ميديا، وذلك خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، على شاشة «المحور».

السوشيال ميديا قد تحول سكينة أي منزل إلى خراب

وأضافت «وهبة»، أن السوشيال ميديا من الممكن بسبب شروره أن يحول سكينة أي منزل إلى خراب، «منصات التواصل الاجتماعي أشبه بالوحش اللي خرب حياتنا، مش سايب حد في حالة، أتحدث عن كاميرا الموبايل، سفاح البيوت الجديد، دمر عائلات وأسر كاملة، بسبب شهوة التصوير والنشر بداخلنا، علمونا زمان من الأدب والاحترام والأخلاق إن نشر الغسيل له أصول، ننشر الحاجات الكبيرة زي الملايات عشان الحاجات الصغيرة زي اللبس متبقاش باينة».

عايشين تحت رحمة التريند

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة : «دلوقتي كل حاجة بتتصور حفلات خاصة وخروجات ومناسبات، وبقينا عايشين تحت رحمة التريند، بس مش واخدين بالنا إننا نذبح بعضنا البعض وندمر بعض ونخرب بيوتنا»، موضحة أن هناك نماذج كثيرة وآلاف القضايا مثل الطلاق في المحاكم وأسر تفككت وأطفال تشردوا بسبب صورة على فيسبوك، كما أن هناك بنات انتهت حياتها ومستقبلها ضاع بسبب ابتزاز الصور والفبركات والفوتوشوب على منصات التواصل الاجتماعي.

الفوتوشوب أصبح كارثة حلت على المجتمع

وأكدت أن الفوتوشوب أصبح كارثة حلت على المجتمع، فقد ضاع مستقبل موظفين بسبب أشخاص لا ضمير لهم، قاموا بتسجيل بعض المحادثات والرسائل الشخصية، ونشروها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما خُربت حياة آلاف المراهقين بسبب المقارنات.