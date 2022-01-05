بسمة وهبة: «بيهاجموا معلمة المنصورة وسايبين اللي بيرقص عريان»

دافعت الإعلامية بسمة وهبة، عن معلمة المنصورة التي جرى تصويرها خلسة دون علمها في أثناء رقصها على أحد المراكب النيلية، مشيرةً إلى أن تلك المعلمة مجتهدة ويشهد لها الجميع بالكفاءة وتعمل متطوعة، ورغم ذلك لم تُتهم بأنها قصرت في عملها، «كل المصيبة إنها خرجت مع زملائها للتعبير عن سعادتهم ورقصت، لكن فيه حد خسيس وجبان مسك الموبايل وصور واستسلم لشهوة النشر، وفي لحظة تحولت مصر لـ100 مليون حاكم قرروا يحكموا على المدرسة».

المتابعون ذبحوا المعلمة معنويا لمجرد رقصها

وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أنه بدلًا من أن يدافع المواطنون عن خصوصية المعلمة وتجريم التصوير والنشر بدون إذنها وعلمها، قرروا ذبحها معنويًا لمجرد أنها كانت ترقص، «فين الجريمة؟! هل رقصت في مدرسة؟! رحلة فيها طلاب؟! هل أهملت وسابت شغلها ورقصت؟! فين؟! وبالنسبة للمدرسين الرجالة اللي كانوا بيرقصوا ويتصوروا وكان واحد منهم متحزم وبيرقص، ده عادي؟! ».

وتابعت: «جيتوا على الأنثى والرجل ده عادي؟! هو مش مدرس زيه زيها؟! ومحمد رمضان اللي بيطلع على المسرح وبيرقص عريان ويستفزنا وكل ما نستفز ينبسط ويقلع لنا زيادة، لو الرقص يتنافى مع مهنة التدريس، يبقوا تعاقبوا المدرس وبعض الرجالة على التيك توك بتفتح بيوتها وتصور ستاتها وتتاجر بيهم، بس محدش بيتكلم ولا بيقول إن دي جريمة، لكن لما ست تعمل كدة يتحرك الأوصياء ويطالبوا بتحكيمها».

السوشيال ميديا دمرتنا وخراب لبيوتنا

وأوضحت الإعلامية بسمة وهبة أنها ضد «تيك توك » دون ضوابط والقنوات اللي مفتوحة على «يوتيوب» دون ضوابط، وضد التجارة بأسرار البيوت، وضد استغلال الأطفال، «لكن لما تعاقب يبقى تعاقب كله، عاقبوا المدرسين التانيين وعاقبوا محمد رمضان، متخلوش فيه خيار وفقّوس»، موضحة أن المعلمة لم ترتكب جريمة أو فعلا فاضحا، والقاعدة تقول أنك حر ما لم تضر: «السوشيال ميديا دمرتنا وخراب لبيوتنا، عاوزين نخاف على بيوتنا وبناتنا، نريد حلا لهذه المشكلة».