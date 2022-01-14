منة شلبي: «من أجل زيكو» أقرب الأفلام لقلبي.. وبحب الشغل مع أحمد عز

تعيش الفنانة منة شلبي حالة من النجاح الفني، وذلك تزامنا مع تصدر فيلمي «الجريمة» و«من أجل زيكو» اللذان تشارك في بطولتهما ويتصدران قائمة إيرادات السينما المصرية، كما تستعد خلال الفترة المقبلة للبدء في مسلسلها المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2022، «بطلوع الروح» مع المخرجة كاملة أبو ذكري، بجانب مجموعة كبيرة من النجوم.

وعن النجاح الذي حققه فيلم «من أجل زيكو» للمخرج بيتر ميمي، الذي تشارك منة شلبي في بطولته محمود كريم عبد العزيز، قالت في لقاء مع برنامج «MBC ترنتدينج»، إنه يعتبر من أقرب الأفلام إلى قلبها، موضحة: «أنا بحب الفيلم وهو من أقرب الأفلام إلى قلبي، بالرغم إننا تعبنا أوي إلا أننا اتبسطنا أوي خلال تصويره».

منة شلبي: محمود عبد العزيز أبويا الروحي

وعن تعاونها مع كريم محمود عبد العزيز، قالت: «كريم أخويا، نعتبر عائلة، والده الفنان محمود عبد العزيز هو أبويا الروحي وقدمني للناس في (الساحر)، وواحد من أهم الفنانين في الوطن العربي، وبحس إن كريم فيه حته من والده».

منة شلبي عن أحمد عز: «من أكتر الناس اللي بحب اشتغل معاهم»

وعلى الجانب الآخر، عبرت منة شلبي عن سعادتها بالتعاون مع أحمد عز للمرة الثالثة بعد «شباب تيك آوي» و«بدل فاقد»، قائلة: «أحمد عز صديقي جدا وعشرة عمري وبكون سعيدة لأنه بيختار أفلام مهمة وبيتطور من فيلم وفيلم، وهو بالفعل نجم كبير في صفاته وطريقة تفكيره، وهو من أكتر الناس اللي بحب اشتغل معاهم».

وأكدت أن «عز» ساعدها في تأدية دورها الذي كان به بعض الصعوبات بالنسبة لها، «الفيلم صعب في رسم الشخصيات وحتى صعب في تصويره، وصعب عليه هو كممثل ومجهد للجهاز العصبي، وبس أنا كنت سعيد بالنتيجة كمشاهدة».