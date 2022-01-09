تفاصيل حالة والدة منة شلبي الصحية بعد تحرير محضر: «بقت أحسن.. ادعولها»

انتشر خبر مرض الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى والدة النجمة منة شلبي، على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد ما توجهت الفنانة إلى قسم شرطة ثاني الغردقة لتحرير محضر ضد ممرضتين اتهمتهما بالإهمال في رعاية حالة والدتها، التي كانت تعاني من جرح، إذ استخدمتا المياه الساخنة بدلًا من الدافئة، مما أدى إلى تدهور حالة الجرح والتسبب في تقيحه.

إهمال طبي وراء تدهور حالة والدة منة شلبي

وعن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها، قالت منة شلبي في تصريحات لـ «الوطن»: «ماما تعبت الممرضات أهملوا وعملتلهم محضر»، وطالبت الجمهور بالدعاء لوالدتها بالشفاء حتى تتجاوز أزمتها الصحية الحالية: «هي بقت أحسن.. أدعولها»

وجاء ضمن البلاغ، أنَّ الممرضين تابعتان لإحدى الشركات الطبية الخاصة، التي استعانت بها الفنانة منة شلبي لرعاية حالة والدتها الصحية خلال تواجدهما في مدينة الجونة بمحافظة الغردقة، ولكن إهمالهما في العناية بجرح والدة منة شلبي تسبب في مضاعفات بسبب التعامل الخاطئ مع الجرح.

وعلى الجانب الآخر، تمت إحالة البلاغ المقدم من الفنانة المصرية إلى نيابة الغردقة لاستكمال التحقيقات.

منة شلبي تعيش حالة نجاح بـ«الجريمة» و«من أجل زيكو»

وتعيش الفنانة منة شلبي حالة من النجاح الفني خلال الفترة الحالية، وذلك تزامنا مع طرخ فيلمي «الجريمة» و«من أجل زيكو» اللذان تشارك في بطولتهما في دور العرض السينمائي، ونجح فيلم «الجريمة» في تصدر قائمة إيرادات الأفلام على مدار 5 أيام في دور العرض السينمائي.

كما تستعد منة لبدء تصوير مسلسلها الجديد «بطلوع الروح» للمخرجة كاملة أبو ذكري، والمقرر مشاركته في سباق الدراما الرمضانية 2022، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنانة إلهام شاهين.