منة شلبي تتصدر شباك التذاكر بإيرادات فيلمي «الجريمة ومن أجل زيكو»

يعرض للفنانة منة شلبي حاليا، فيلمين بدور العرض المصرية، وتعد أفلامها الأعلى من حيث الإيرادات، إذ يحتل المركز الأول إيرادات فيلم «الجريمة» مع الفنان أحمد عز، يليه فيلمها الآخر «من أجل زيكو»، مع الفنان كريم محمود عبد العزيز.

إيرادات فيلم «الجريمة» تتخطى الـ10 ملايين جنيه

بلغت إيرادات فيلم «الجريمة» حتى الآن، أكثر من 10 ملايين و658 ألف جنيه، ويتصدر المركز الأول في قائمة الأفلام المعروضة حاليا بدور السينما المصرية.

وارتفعت حصيلة إيرادات فيلم «الجريمة» منذ اليوم الأول لعرضه، وكان أول إطلاق يوم 5 يناير 2022، وهو من بطولة أحمد عز ومنة شلبي، ماجد الكدواني، ومحمد جمعة، ونخبة من نجوم الفن، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث فيلم «الجريمة»، حول مجرم هارب من مصحة نفسية، وتكتشف الجهات المعنية تورطه في عدة جرائم أخرى، تتشابك مع شخصيات مهمة بالدولة.

يحتل فيلم «من أجل زيكو» المركز الثاني بعد إيرادات فيلم «الجريمة»

يحتل المركز الثاني من حيث الإيرادات فيلم «من أجل زيكو»، لـ منة شلبي أيضا، ويشاركها الفنان كريم محمود عبد العزيز، وحقق الفيلم صدى هائل، خاصة بعد نجاح أغنية «الغزالة رايقة» الترويجية لـ الفيلم.

وحقق فيلم «من أجل زيكو»، إيرادات عالية، بلغت قيمتها 8 ملايين و14 ألف جنيه، بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي ومحمود حافظ وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمي.

ويعد من أبرز علامات نجاح فيلم «من أجل زيكو» مشاركة الطفلين محمد أسامة، الذي قام بغناء أغنية «الغزالة رايقة»، والطفل الآخر يوسف صلاح، الذي أدى بطولة الفيلم، والاداء التمثيلي لـ الأغنية.

ومن الجدير بالذكر، إصابة الفنان كريم محمود عبد العزيز بكوفيد 19، معلقا: «الغزالة مش رايقة».