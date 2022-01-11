مصدر بمستشفى الجونة: علاج والدة منة شلبي على أيدي أطباء مَهرة

قال مصدر مسؤول بمستشفى الجونة إنه تم علاج والدة الفنانة منة شلبي على أيدي فريق طبي من المستشفى بواسطة الأطباء الاستشاريين وطاقم من التمريض الأكفاء، مؤكدا أن المستشفى يضم فرقا من أمهر الأطباء وأطقم تمريض على درجة عالية من الكفاءة.

مصدر طبي بمستشفى الجونة: لدينا أمهر الأطباء

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أمس الإثنين، أن الممرضتين اللتين حررت الفنانة منة شلبي محضرًا ضدهما واتهمتهما بالإهمال في علاج والدتها، غير تابعتين لمستشفى الجونة من قريب أو بعيد، ولكنهما تابعتان لشركة تمريض بالقاهرة ولا تتبع مستشفى الجونة أو منتجع الجونة.

منة شلبي تحرر محضرا ضد الممرضتين

كانت الفنانة منة شلبي حررت محضرا رقم 549 لسنة 2022 جنح ثان تتهم ممرضتين تتبعّان إحدى المنشآت الطبية بالإهمال أثناء علاج والدتها في مسكنها الخاص في منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، حيث كانتا تجريان علاجا لجرح غائر لدى والدتها وقامتا بالتعامل الخاطئ تجاه الجرح، ما تسبب في تأخر الحالة الصحية لوالدة الفنانة.

واستدعت نيابة الغردقة برئاسة المستشار محمد غالب، الممرضتين، واستمعت لأقوالهما وقررت إخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهنّ.

قانوني يوضح العقوبة

وأوضح إيهاب خطاب المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 244 من قانون العقوبات، تنص على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وواصل في حديثه أنه إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته تكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، وقد تزيد تلك العقوبة في حالة الأخطاء الكبيرة.