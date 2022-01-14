المذيعة «هبه كميل» في أول ظهور لها على كرسي متحرك: لازم نقوم

أجرت المذيعة «هبه كميل»، عملية جراحية خلال الفترة الماضية في قدميها، ما استدعى جلوسها على كرسي متحرك، وفي أول ظهور لها على الكرسي وجهت المذيعة رسالة أمل إلى جمهورها.

ونشرت «هبه»، صور لها على الكرسي المتحرك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «ولو في يوم راح تنكسر لازم تقوم.. واقف كما النخل باصص للسما».

هبة كميل تقدم برنامج صباح النور

وتقدم «هبة كميل»، برنامج صباح النور مع الإعلامي إسحق يونان على شاشة قناة CTV Egypt وهي القناة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما تشارك في مجموعة مختلفة من البرامج التليفزيونية، والتي تخص العقيدة الأرثوذكسية.

وكانت هبة أبدت رأيها في حفل افتتاح الكباش الذي أقيم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شاركت جمهورها بصورة من الحفل، معلقة عليها: «فيها حاجات حلوة إيه الجمال والروعة والنظام ده، عرض أسطوري في افتتاح طريق الكباش الأقصر، حلوة يا بلدي».

إصابة عدد من نجوم الإعلام بفيروس كورونا

وفي سياق أخر، أصيب عدد من الإعلاميين خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد، منهم الإعلامي عمرو أديب الذي أعلن في وقت سابق إصابته وهو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «تويتر».

كما أصيبت الفنانة بسمة وهبة وكشفت عن إصابتها بالمتحور الجديد «أوميكرون»، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث كتبت: «سنتين بهرب وأجري واستخبى من الفيروس الملعون، ولكن الحذر لا يمنع القدر، أصبت بأوميكرون والحمد لله على كل حال يا رب أعنا».