تراجع «الأوفر برايس» على كيا أكسيد 2022.. تعرف على الأسعار والمواصفات

مع بداية العام الجديد، بدأت الزيادات السعرية لعدد من الطرازات المختلفة للسيارات الملاكي موديل 2022 المتاحة داخل السوق المحلية، ومن بين القائمة سيارة «كيا أكسيد» والتي تراجعت قيمة الزيادة السعرية المفروضة على السيارة لتتراوح بين 20 ألف جنيه و25 ألف جنيه، بدلًا من 45 ألف جنيه كانت مفروضة على السيارة من قبل عدد من الموزعين المعتمدين للسيارة في السوق المصرية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة كيا أكسيد 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بفئاتها المتاحة بالسوق المحلية، وذلك حسب المُعلن من الوكيل المحلي لها في مصر.

قائمة أسعار كيا أكسيد موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر»، وتأتي في السوق المحلية بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 375 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 410 ألف جنيه.

القوة والأداء لمحرك كيا أكسيد 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة لتريه 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 160 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 253 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 9.2 ثانية، فيما تستهلك متوسط 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد السيارة كيا أكسيد 2022

-الطول الكلي 4395 ملم.

-العرض الكلي 1862 ملم.

-الارتفاع الكلي 1483 ملم.

-طول قاعدة العجلات 2650 ملم.

-ارتفاع السيارة عن الأرض 184 ملم.

-مساحة الصندوق الخلفي 426 لتر.

التجهيزات ووسائل الأمان في سيارة كيا أكسيد 2022

السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، وسائر هوائية، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، و توزيع الكتروني للفرامل، وأنظمة تدعيم الفرامل، والتحكم الإلكتروني بالثبات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومانع إدارة المحرك، مثبت سرعة، ومصابيح أمامية LED بعدسة ثنائية الإضاءة تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح خلفية LED، و فوانيس ضباب، حساسات مطر، ومرايات جانبية كهربائية، وحواجز أتربة، زجاج مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي، وتحكم عن بعد في غلق وفتح السيارة، وإمكانية تغير نظام القيادة، وكاميرا خلفية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، و وجنوط رياضية 18 بوصة».