كيا تحتل المركز الأول كأكثر شركة اعتمادية غير فارهة بتقرير J.D.POWER

كشف الشركة الأمريكية J.D.POWER، المتخصصة في تحليل البيانات واستخبارات المستهلك، عن تقرير تصنيف الشركات الأكثر اعتمادية، خلال العالم الجاري 2021، الذي وضع السيارة لكزس في المرتبة الأولى، فضلا عن وجود «كيا» بالمركز الأول، في الشركات غير الفارهة.

يذكر أن شركة J.D.POWER، تأسست عام 1968، وتجري تحليل للسيارات في مختلف الاختبارات، سواء كانت في السلامة ووسائل الأمان، أو غيرها من الاختبارات.

لكزس في المرتبة الأولى

وجاءت في المرتبة الأولى، السيارة لكزس، إذ حصلت على أقل معدل في المشكلات التي تواجه السيارة عدد 81 مشكلة فقط، وتعتبر لكزس، هي الجناح الفخم لدى شركة تويوتا اليابانية.

وتطرح الشركة في السوق المصري، سيارة بلكزس ES 350، وسيارة لكزس Rx، وسيارة لكزس LS 500، وسيارة لكزس LX 570.

وجاءت في المرتبة الثانية شركة بورشه الألمانية عدد 86 مشكلة فقط والتي تعد من كبرى شركات صناعة السيارات التي تتميز بطابع رياضي في سياراته.

وتطرح الشركة في السوق المصري سيارة بورش ماكان، وسيارة بورش كايمان، وسيارة بورش بوكستر، وسيارة بورش كايمان اس، وسيارة بورش بوكستر اس، وسيارة بورش باناميرا، وسيارة بورش 911.

كيا الكورية

وجاءت في المرتبة الثالثة شركة كيا الكورية، التي حصلت على المرتبة الأولى في الشركات غير الفارهة، حيث حصلت على عدد 97 مشكلة فقط، وتعتبر من كبرى الشركات الكورية، التي تحتل مبيعات قوية داخل السوق المصري.

وتعد شركة كيا الكورية، ضمن أكبر الشركات العالمية التي تستحوذ على مبيعات قوية داخل السوق المصري، وتطرح الشركة العديد من الطرازات داخل السوق من بينها سياراتسيدان وسيارات SUV وسيارات هاتشباك.

وتطرح الشركة في السوق المصري، سيارة كيا جراند سيراتو، وسيارة كيا أكسيد، وسيارة كيا سبورتاج، وسيارة كيا سورينتو.