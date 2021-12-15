«كيا EV6» تحصد لقب أفضل سيارة كروس أوفر لعام 2021.. كهربائية بالكامل

حازت سيارة كيا EV6 على جائزة «أفضل سيارة كروس أوفر للعام» خلال حفل توزيع جوائز TopGear.com لعام 2021.

واستطاعت سيارة كيا EV6 الكهربائية بالكامل، أن تذهل أعضاء لجنة تحكيم جوائز «توب جير» بفضل تصميمها الفريد وأدائها الديناميكي، ومداها الكهربائي الطويل، وميزة الشحن الفائق 800 فولت، والتي تتيح إمكانية الشحن بنسبة 10 – 80% خلال 18 دقيقة فقط.

كيا تتفوق على نظرائها

وبهذه المناسبة، قال توم فورد، المحرر المساعد في مجلة توب جير: «تفوقت كيا على جميع نظرائها مع سيارة EV6، والتي إلى جانب كونها كهربائية بالكامل تجمع بين التصميم الجامح، وميزة الشحن الأفضل في فئتها، ووفرة الأدوات والمعدات، وهي تبدو أشبه بالصالة المتحركة، حيث بلغت حدودا غير مسبوقة على صعيد تعزيز متعة قيادة السيارات الكهربائية».

وأضاف، «إنها فسيحة ومجهزة ومصممة بطريقة متقنة، وتوفر EV6 عند انطلاقها أفضل مزايا السيارات الكهربائية - هادئة وسلسة ومريحة - ثم لا تلبث أن تطلق العنان لإمكاناتها الحقيقية بمجرد أن تمضي في رحلتها على الطرقات، الأمر الذي يجعلها تجسد المعنى الحقيقي لسيارات الكروس أوفر، وتعكس المزايا المختلفة للسيارة والعلامة التجارية، في آنٍ واحد».

كما تألقت سيارة كيا EV6 في العدد الأخير من مجلة توب جير من «بي بي سي»، والتي تسلط الضوء على أفضل السيارات الجديدة في العالم حالياً.

أول سيارة كهربائية بالكامل

وتعتبر EV6 أول سيارة كهربائية بالكامل من كيا، حيث تجسد الإمكانات الفريدة للمنصة الكهربائية العالمية النموذجية (E-GMP) الخاصة بالشركة، وهي تزود المشترين بخيارات متنوعة من مزايا مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل وعديمة الانبعاثات بما في ذلك حزم البطارية عالية الجهد طويلة المدى (77.4 كيلو واط في الساعة) والقياسية (بقدرة 58 كيلو واط في الساعة).

وتتوافر سيارة EV6 GT-Line بحزم بطارية طويلة وقياسية المدى، بينما تتميز EV6 GT بحزمة بطارية طويلة المدى فقط، وتعتبر هذه أول سيارات كيا الكهربائية التي تتوافر بخياري نظام الدفع الثنائي (2WD) أو الرباعي (AWD)، حيث يوفر الأخير قدرات ديناميكية محسّنة حتى في أصعب الظروف.