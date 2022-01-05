نسبة زيادة 20%.. «كيا» تبيع 700 ألف سيارة لأول مرة في تاريخها خلال 2021

أعلنت شركة «كيا أمريكا»، اليوم، عن بيع 48506 وحدة في ديسمبر الماضي، ليتخطى إجمالي مبيعات الشركة السنوي 700000 وحدة للمرة الأولى في تاريخ الشركة، وحققت «كيا»، زيادة بنسبة 20% عام 2021 مقارنة بالعام السابق عليه، مع وصول خمسة من أشهر سيارات «السيدان» وسيارات الدفع الرباعي «كروس أوفر - Forte و Niro EV و Seltos و Sportage و Telluride».

وشهد عام 2021 قفزة كبيرة في الطلب على سيارات «كيا»، الهجينة، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 97% على أساس سنوي، وقالت الشركة في بيان لها، إنّ الإعلان عن أفضل مبيعات سنوية على الإطلاق هو دائمًا لحظة فخر، ولكن بالنسبة لـ«كيا»، فإن الوصول إلى تلك النسب في ضوء الوباء المستمر وقضايا سلسلة التوريد يوضح قوة المنتجات وحجم الطلب عليها.

وأعلن «إريك واتسون»، نائب رئيس عمليات المبيعات بـ«كيا أمريكا»، وصول EV6 الجديدة كليًا والكهربائية بالكامل وسبورتاج الجديدة كليًا في النصف الأول من عام 2022، فيما حصلت سيارة «تيلورايد»، الرياضية متعددة الاستعمالات على لقب «إدموندز»، الأعلى تقييمًا لسيارات الدفع الرباعي للسنة الثالثة على التوالي.

وحصلت سيارات «كيا تيلورايد وسيلتوس الرياضية»، متعددة الاستخدامات على جوائز أفضل سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم بثلاثة صفوف وجائزتين لسلتوس كأفضل سيارة دفع رباعي صغيرة الحجم .