محمد كيلاني يروج لأغنيته الجديدة «القلب الابيض»: «استنوا بكرة»

روج المطرب محمد كيلاني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عن أغنيته الجديدة «القلب الأبيض»، إذ نشر بوستر الأغنية، وعلق: «استنوا أغنيتي الجديدة القلب الأبيض بكرة على قناتي الرسمية على يوتيوب».

أغنية «القلب الأبيض» من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي فهد.

وشارك «كيلاني» مؤخرًا في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، والذي ينتمي لنوعية مسلسلات 45 حلقة.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال سرد حكايات 9 قصص مختلفة، كل منها تُعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود البطلة هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني، إخراج خالد الحلفاوي.

كما شارك كيلاني في مسلسل «الآنسة فرح» أمام الفنانة أسماء ابو اليزيد، وحقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدات.

مسلسل الأنسة فرح، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج.

وقال محمد كيلاني، في تصريحات صحفية سابقة: « منذ أن قدمت شخصية طارق لأول مرة، في الجزء الأول من الآنسة فرح، رسمت تفاصيل الدور بردود أفعاله وطريقة كلامه ومزاحه وعصبيته، وهو يكن مشاعر الحب لفرح لكنه لا يستطيع أن يكتم إحساس الغيرة، وهذا ما ظهر في الموسم الأول»، مضيفًا أن هناك تطورات إضافية ستحدث في الموسم الثاني، ولكن اعتقد أن شخصية «طارق» تسير بسلاسة وفق علاقتها ببقية الشخصيات.