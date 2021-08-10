«القلب الأبيض» تعيد محمد كيلاني للغناء بعد غياب 6 سنوات «فيديو»

عاد محمد الكيلاني للغناء مرة أخرى بعد غيابه فترة طويلة تجاوزت 6 سنوات لانشغاله بالتمثيل، وطرح أغنيته الجديدة «القلب الأبيض»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كبداية لسلسلة أغاني أخرى يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

أغنية «القلب الأبيض» من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر الموسيقي التركي الشهير «أمري كيرال»، وصورها «كيلاني» على طريقة الفيديو «لاريكس».

وأكد محمد كيلاني في تصريحات صحفية أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا كبيرا في الغناء، موضحا أن غيابه كان لظروف استثنائية لا يرغب في الحديث عنها، مشيرًا إلى أنه ينتظر ردود الفعل على أغنية «القلب الأبيض»، قبل أن يستكمل نشاطه الغنائي بعدة أغنيات جديدة أخرى خلال الفترة المقبلة.