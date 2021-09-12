محمد كيلاني بعد الهجوم عليه لارتدائه سلسلة: أقدر أرد بس أبويا رباني

واجه المطرب محمد كيلاني، مؤخرا العديد من الانتقادات بسبب ارتدائه سلسلة أثناء ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم»، المذاع على شاشة cbc.

ونشر «كيلاني»، عبر حسابه الخاص بموقع «انستجرام» صورة للسلسلة، والتي تحمل اسم ابنه حمزة، وعلق قائلا: «لابس سلسلة عليها اسم ابني وبعتز بيها جدًا، ولو فكرة إني قلعتها هتخليني راجل زيك، فميشرفنيش إني أقلعها».

وأضاف: «قادر أدخل أرد على كل واحد بيجيب في سيرتي وسيرة أهلي، بس أبويا اللي رباني ومش عجبك تربيته ده علمني إني ماردش من ورا كيبورد ولو هارد فهارد في الوش، وإديك سمعت اتخنقت مع 60 راجل بس أنت هتبقي محتاج معاك 6000».

محمد كيلاني يطرح أغنية القلب الأبيض

بعد غياب 6 سنوات عن الغناء، طرح محمد كيلاني، مؤخرا أغنيته الجديدة «القلب الأبيض»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كبداية لسلسلة أغان أخرى يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

أغنية «القلب الأبيض» من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر الموسيقي التركي الشهير «أمري كيرال»، وصورها «كيلاني» على طريقة الفيديو «لاريكس».

مسلسل الآنسة فرح

يذكر أن محمد كيلاني اتجه مؤخرا للتمثيل، حيث تميز في مسلسل «الآنسة فرح»، ولاقي إشادات عديدة من الجمهور.

مسلسل «الآنسة فرح»، من بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، وهبة عبد العزيز، وتامر فرج، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول «فرح» جرسونة في أحدى الفنادق بجانب دراستها، والتي تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.