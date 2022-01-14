المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعى علاء رشدي سفير مصر في روما

نعت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس، بعميق الحزن والأسى، السفير علاء رشدي سفير مصر في روما، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق، الذي وافته المنية، اليوم، وهو في قمة عطائه الدبلوماسي، وخدمة الوطن كسفير لمصر في روما.

الدبلوماسية المصرية فقدت أحد أبنائها المتميزين

وقال المجلس في بيان، إنه برحيل الفقيد فقدت الدبلوماسية المصرية أحد أبنائها المتميزين، الذي مثل مصر بكفاءة ومهنية في كل المناصب التي تولاها، وقام بجهد بناء خلال رئاسته أمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أعدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقدمت السفيرة مشيرة خطاب نيابة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وزملائه وأصدقائه، ولأسرة الدبلوماسية المصرية.

السفير علاء رشدي

يذكر أن السفير علاء رشدي، شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، كما شغل منصب رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أعدت وأطلقت في عهده الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما شغل منصب سفير مصر في دولة البرازيل، وكان خير ممثل للدولة والدبلوماسية المصرية، وعين سفيراً لمصر في إيطاليا مؤخراً، وتسلم عمله منذ فترة وجيزة.