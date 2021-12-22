المغرب يعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا

أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا وعودة سفارتي البلدين للعمل بشكل طبيعي، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية، وذلك بعد ما وصفته الخارجية المغربية بالتصريحات الإيجابية للحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا.

المغرب يرحب بالمواقف البناءة للحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن المملكة المغربية ترحب بالتصريحات الإيجابية والمواقف البناءة التي عبرت عنها الحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا مؤخرا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وأوضح بيان للوزارة أن من شأن هذه التصريحات أن تُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة المغربية تأمل في اقتران هذه التصريحات بالأفعال؛ بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقات على أساس الوضوح والاحترام المتبادل.

سفارة ألمانيا بالمغرب: المملكة شريك محوري

وكانت السفارة الألمانية في الرباط، قالت في تدوينة لها إن المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، ومن مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

تاريخ التوتر بين ألمانيا والمغرب: تعليق التواصل واستدعاء السفيرة

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترا أدى إلى إعلان الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في المغرب، وهيئات ومنظمات التعاون التابعة لها، في مارس الماضي، وذلك إثر تراكم عدد من القضايا التي تبين عدم وجود احترام للمملكة المغربية ومؤسساتها، كما ذكرت الخارجية المغربية وقتها، وهو ما ردت عليه ألمانيا باستدعاء السفيرة المغربية في برلين زهور العلوي.