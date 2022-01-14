نقل زوجين لـ«سموم الإسكندرية» بعد الإصابة باشتباه تسمم.. «أكلا وجبة كشري»

أصيب زوجان باشتباه تسمم غذائي، في قرية محلة أبو علي التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إثر تناول وجبة كشري منزلية، وجرى نقلهما، إلى مستشفى دسوق لتلقي العلاج، حسبما أعلنت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

وجبة كشري السبب

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، من نقطة شرطة المستشفى يفيد بوصول شاب وزوجته مصابين باشتباه تسمم غذائي، إلى استقبال مستشفى دسوق العام، فانتقلت قوة من قسم الشرطة وبسؤال المصابين، عن أسباب إصابتهما، أكدا أن الزوجة أعدت أمس وجبة كشري، وعقب تناولها أصيبا بحالة إعياء.

وتبين من سجلات المستشفى أن المصابين باشتباه تسمم هما: محمد السيد عبادة، 26 عاما وزوجته حنين أسامة مرادن 21 عاما، مقيمان بقرية محلة أبو علي التابعة لمركز دسوق، و جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، داخل استقبال المستشفى بينما جرى نقلهما عبر سيارة إسعاف إلى مركز السموم الإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.

ووفقا لبيان مديرية الشئون الصحية فأن حالتهما مستقرة ويخضعان للعلاج بمركز سموم الإسكندرية.

رفع كفاءة حضان مستشفى البرلس

وفي سياق مختلف، أعلنت مديرية الصحة عن رفع كفاءة حضان مستشفى برج البرلس المركزي، حيث جرى تطويره ورفع عدد الحضانات من 4 إلى 18 حضان أطفال بينهم 5 حضانات تحتوي على أجهزة تنفس «فنت»، وذلك لعلاج الأطفال المبتسرين وذلك في إطار تطوير ورفع كفاءة المستشفيات بأقسامها المختلفة.