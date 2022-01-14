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محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر ديسمبر الماضي

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
08:14 م | الجمعة 14 يناير 2022
محمد صلاح

محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول، حصول محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في ليفربول، لشهر ديسمبر الماضي.

وقال ليفربول في بيان: «المهاجم الذي يمثل مصر حاليًا في كأس الأمم الأفريقية، كان في حالة تألق خلال شهر بدأ فيه بثنائية في فوز الريدز 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب جوديسون بارك».

وتابع: «قام صلاح بعد ذلك بصناعة هدف ديفوك أوريجي ببراعة في ولفرهامبتون، ثم قدم هدف التعادل في الفوز 2-1 على ميلان في دوري الأبطال».

للمزيد من التفاصيل، من هنا.

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