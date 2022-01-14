محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر ديسمبر الماضي
كتب:
حسن مظهر الدسوقي
08:14 م | الجمعة 14 يناير 2022
محمد صلاح
أعلن نادي ليفربول، حصول محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في ليفربول، لشهر ديسمبر الماضي.
وقال ليفربول في بيان: «المهاجم الذي يمثل مصر حاليًا في كأس الأمم الأفريقية، كان في حالة تألق خلال شهر بدأ فيه بثنائية في فوز الريدز 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب جوديسون بارك».
وتابع: «قام صلاح بعد ذلك بصناعة هدف ديفوك أوريجي ببراعة في ولفرهامبتون، ثم قدم هدف التعادل في الفوز 2-1 على ميلان في دوري الأبطال».
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