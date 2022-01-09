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«ماني» يوجه رسالة لـ محمد صلاح قبل أمم أفريقيا: أنتظرك في النهائي

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الوطن
06:10 م | الأحد 09 يناير 2022
«ماني» يوجه رسالة لـ محمد صلاح

«ماني» يوجه رسالة لـ محمد صلاح

وجّه السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى زميليه محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونابي كيتا لاعب منتخب غينيا، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، بمواجهة منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو.

ماني يوجه رسالة إلى محمد صلاح ونابي كيتا

وقال «ماني» في مقطع فيديو مصور نشره الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الأفريقي «كاف»: «سأوجه رسالة إلى صديقي محمد صلاح ونابي كيتا، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم».

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.

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