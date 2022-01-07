محمد صلاح ينافس ميسي وليفاندوفيسكي على جائزة «ذا بيست»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأسماء الثلاثة المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست»، التي يتواجد بها محمد صلاح نجم نادي ليفربول.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن الأسماء الثلاثة، رفقة ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «القائمة النهائية التي تضم ثلاثة لاعبين في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست».

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