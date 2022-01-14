حفيدة الشاعر إبراهيم ناجي: اكتشفت مذكرات جدي أثناء تنظيف شقة خالتي

روت الدكتورة سامية محرز، المترجمة في الأدب وحفيدة شاعر الأطلال إبراهيم ناجي، تفاصيل اكتشافها مذكرات جدها، وقرارها بتحويلها لكتاب، قائلة: «مذكراته كنز كان موضوع داخل ظرف مع خالتي منذ سنوات طويلة، ولم أكن أعرف عنه أي شيء».

حفيدة إبراهيم ناجي: عثرنا مذكرات جدي خلال تنظيف شقة خالتي

أضافت سامية، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم منى الشاذلي»، على شاشة «cbc»، اليوم الجمعة: «بعد ما توفيت خالتي عام 2012 في أمريكا، سافرت إلى هناك لمساعدة بنت خالتي شهيرة عبد الواحد رنيري، واسم (رنيري) أجنبي، حيث أن العائلة بها خليط من الأمريكان والفرنساويين».

وتابعت: «خلال تنظيف شقة خالتي، وجدنا في وسط الأوراق ظرفين مغلقين، وفتحناهم ووجدنا بهما أوراق كثيرة مكتوبة باللغة العربية، وما فهمناه من المكتوب أنه في الغالب أوراق خالتي وورثتها عن جدي، وبالفعل حصلت عليهم وعدت من جديد للقاهرة».

وواصلت حفيدة إبراهيم ناجي: «ظل الظرفان يتجولان معي بعد ذلك، وانتقالي من شقة إلى أخرى منذ 2012، رغم إنني أعلم أن بداخلهما أشياء مهمة، لكن لا أعرف تفاصيلهما، نظرا لضيق وقتي، ولم اقتطع وقت لمطالعتهما».

كلمات قصيدة «العودة» مكلكعة وصعبة

قالت سامية: «كنت أشعر بالمسؤولية بمواجهة هذه الخبيئة، والتعامل معها بشكل مسؤول، وبالتالي كان لا بد أن أتفرغ لها بشكل كامل، لكي أستطيع التعامل معها، وتحويلها إلى كتاب أو مقال أو لا أستطيع أن أفعل بها أي شيء، نظرا لأن هناك العديد من الأشياء غير المكتملة».

وأشارت إلى أنها لم تعش مع جدها إبراهيم ناجي، لكي تعرف شخصيته: «أنا اتولدت بعد عامين من وفاته، وكل ما أعرفه عنه حواديت من أمي وخالاتي، كما أن جدتي لم تتحدث معي عنه، وبالتالي لم أكن أعرفه، وفي نفس الوقت كنت مطالبة بمعرفته، خاصة عندما كنت أحفظ قصيدة (العودة) عندما كنت صغيرة بالمدرسة، فكنت مستاءة، حيث كان يستغرب زملائي من كلام جدي (المكلكع)، لأنها كانت قصيدة صعبة».