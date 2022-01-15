شاهد عيان بواقعة التعدي على ابنة الحضري: فرد الأمن تسلم عمله من 3 أيام

كشف أحد شهود العيان كواليس جديدة عن واقعة اتهام فرد أمن بكمبوند الشيخ زايد، بالتعدي على ابنة عصام الحضري وأصدقائها بسبب ركن السيارات، ما تسبب في إصابة أحد أصدقائها بجرح قطعي في منطقة الرأس «4 غرز».

الأمن الجديد تسلم عمله بالكمبوند من 3 أيام

وقال أحد شهود العيان، لـ«الوطن»، إن فرد الأمن يدعى عبدالمنعم ويبلغ من العمر 20 عاما من محافظة المنوفية، تسلم عمله الجديد لحراسه الكمبوند منذ 3 أيام فقط، ضمن طاقم الحراسة الليلي من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحا.

وحيد والدته ويعولها

وأضاف الشاهد، أن فرد الأمن وحيد والدته، وليس لديه إخوة، ويتولي رعاية والدته والإنفاق عليها، ومنذ أن تسلم عمله في حراسة الكمبوند، لم يفتعل أي مشكلة مع أحد، مشيرا إلى أنَّ سبب المشكلة التي نشبت بينه وبين أصدقاء ابنة عصام الحضري بسبب ركنة السيارات، حيث إنه تفاجأ بهم يركنون سياراتهم الثلاثة أمام الكمبوند في مكان ممنوع انتظار السيارات به، وعندما أبلغهم أنه ممنوع ركن السيارات في ذلك المكان، كانت ردود فعلهم «مستفزة»، وهنا تحول الأمر إلى مشادة كلامية بينهم.

حبس فرد الأمن 4 أيام

وأمرت جهات التحقيق بحبس فرد الأمن المتهم بالاعتداء على ابنة عصام الحضري، وصديقيها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من خلال التحريات، أن فرد الأمن أحداث تلفيات في سياراتهم الثلاث من نوع «مرسيدس وقشقاي وأوكتافيا»، كما تسبب في إصابة أحد أصدقاء ابنة الحضري، أثناء توجههم للسهر في أحد الكافيهات في روضة زايد.

تلف بالسيارات الثلاثة

وخلال التحقيقات مع فرد الأمن، قال إنه كان يقوم بتنفيذ تعليمات وظيفته كحارس أمن للكومبوند في الشيخ زايد، وأنه لم يبدأ بالتطاول على ابنة الحضري وصديقيها، ولكن هم من بدأوا أولاً وأهانوه بألفاظ خادشة للحياء، جرحت كرامته، بعد أن قال لهم ممنوع الوقف في هذا المكان.

وأضاف أنه حاول الدفاع عن نفسه، ولم يكن يقصد حدوث هذا الأمر بأكمله قائلا: «أنا عايز آكل عيش»، وهم من بدأوا برفع الأيدي، ما أدى إلى إصابة أحد أصدقاء شدوى الحضري بجرح في الرأس إثر التشابك بالأيدي، مشيرا إلى أنه حذّرهم عدة مرات من أنه غير مسوح الوقوف في هذا المكان، وأن هذه تعليمات لا دخل له بها، لكنهم لم يستجيبوا له وأخذوا ما قاله بعين السخرية، ما أثار غضبه، وتتولى النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة وتشكيل لجنة فنية لفحص السيارات الثلاثة، التي تهشمت واجهاتها الأمامية.