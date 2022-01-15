التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الطقس السيئ

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع المحافظات والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة؛ لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، كما وجه شعراوي، المحافظين بضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار والتعامل الفوري مع أية تجمعات للمياه بالشوارع الفرعية والميادين الرئيسية والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما طالب وزير التنمية المحلية بضرورة التأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة مع تواجدها وتمركزها في الأماكن التي يمكن أن تتعرض لسقوط الأمطار، وفقاً للخطط التي تم وضعها لعدم حدوث أي تراكمات للمياه وسرعة سحب المياه حرصا على سلامة المواطنين وعدم تعطل الحركة المرورية.

الأحياء والمدن

وطالب «شعراوي»، رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية بالتواجد بصورة مستمرة ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وجاهزية المعدات والأدوات المستخدمة في مواجهة موجة الطقس الحالية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.

تحذيرات للمواطنين

كما طالب اللواء محمود شعراوي، بأهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي طوارئ، كما ناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط خوفا من الرياح الشديدة التي يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.