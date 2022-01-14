حالة الطقس غدا السبت 15يناير 2022.. أمطار متوسطة وانخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس غدا، السبت الموافق 15 يناير 2022، متوقعة أنّ يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد ليلا.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة شمالا بنسبة 40% على الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط يكون مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و مترين، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 16 10

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 16 11

طنطا 16 11

شبين الكوم 15 10

دمنهور 15 11

بلطيم 15 12

مطروح 16 12

السلوم 15 12

سيوة 16 08

بورسعيد 16 10

دمياط 17 10

الزقازيق 16 11

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 17 11

السويس 17 11

العريش 15 10

رفح 15 10

رأس سدر 20 10

نخل 20 04

نويبع 20 16

طابا 19 14

كاترين 15 01

الطور 22 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 17 07

بني سويف 16 06

المنيا 17 06

أسيوط 17 05

سوهاج 19 08

قنا 19 08

الأقصر 19 08

أسوان 20 08

إدفو 21 09

أبو سمبل 21 11

الوادي الجديد 22 05

شلاتين 22 11

أبو رماد 22 12

حلايب 24 12

رأس حدربة 23 12