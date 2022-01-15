بدء جلسة الدعوى المقامة ضد الفنان رشوان توفيق من قبل ابنته

بدأت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، منذ قليل، نظر الدعوى المقامة من قبل «آية» الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له.

وبدأت الأزمة بين الفنان رشوان توفيق وابنته، حينما ظهر في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» وصرح بأنه توجد مشكلة بينه وبين ابنته الصغرى «آية»؛ وهو ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تتداول شائعات تفيد بأن بينهما قضية حجر.

حفيد توفيق: والدتي لم ترفع قضية حجر

وصرح حفيد الفنان رشوان توفيق بأن الأمر عار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أنها قضية إلغاء توكيل، وأن ابنته لا تفكر إطلاقا في أن تحجر على والدها.

وقال الفنان رشوان توفيق، خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه مستاء من وصول الأمر بينه وبين ابنته إلى المحكمة، مشيرا: «أنا تعبت من اللي بيحصل دا.. كفاية بقى مبقتش قادر.. ومش عايز أتكلم في الموضوع دا مرة تانية.. ربنا يهدي الحال».

إلغاء توكيلات خاصة

ورفعت آية رشوان ابنة الفنان رشوان توفيق، قضية لإلغاء توكيلات خاصة منحتها لوالدها، وبموجبها تصرف في أموالها دون الرجوع لها، وفقًا لتصريحات سابقة لحفيده محمد عصام، الذي أشار إلى أن والدته طالبت جده بإلغاء التوكيلين بشكل ودي ولكنه رفض؛ مما اضطرهم للجوء إلى القضاء.

يذكر أن الفنان رشوان توفيق، اشترى 3 شهادات استثمار لدى بنك مصر باسم ابنته آية، وذلك على أن يعود العائد لصالحه شهريا، وأن ابنته حررت إقرارات على نفسها بألا تمس شهادات الاستثمارات طوال حياته وينتفع هو بالعائد الشهري، وذلك حسب تصريحات محامي الفنان رشوان توفيق، مضيفا أن ابنته وقعت إقرارين الأول هي وشقيقتها هبة، وعندما استولت آية على هذه الشهادات، وأخلت بالتزامها بعدم المساس بها، ذهبت للتستر على هذا الموضوع برفع قضية إلغاء التوكيلات.