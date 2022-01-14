تطور جديد في حالة رشوان توفيق بعد إصابته بكورونا

كشفت الإعلامية هبة رشوان، اليوم الجمعة، تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان الكبير رشوان توفيق، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن حالته أصبحت مستقرة أكثر من الساعات الماضية.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى انخفاض درجة الحرارة بشكل تام، وأن تحسن حالته بات ملحوظا مقارنة بالأمس، لكنه ما زال يعاني من الآلام في الجسد.

أول تصريح لـ رشوان توفيق بعد إصابته بكورونا

كان أول تصريح للفنان رشوان توفيق، بعد إصابته بفيروس كورونا، أمس الخميس، خلال مداخلة هاتفية، عبر بث مباشر لـ«الوطن»، إذ كشف تطورات الحالة الصحية له.

وأوضحت ابنته هبة رشوان، خلال «البث المباشر»، أنه عانى من ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة، وآلام بالعظام، عقب مشاركته بإحدى الندوات التي حضرها الأسبوع الماضي، برفقة الفنانة مديحة حمدي، التي أصيبت أيضا، بكورونا مؤخرا.

الإصابة الثانية بالفيروس

أوضحت ابنة الفنان القدير، أن والدها أصيب من قبل بفيروس كورونا، تحديدا يوم وقفة عرفات، لكنهم لم يعلنوا لعدم قلق الجمهور عليه، بينما سبب إعلان الأمر هذه المرة، رسالة وصلتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تسألها عن تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق، بعد شعوره بالتعب خلال الأيام الماضية، إذ أبلغها صاحب الرسالة، بأن مصدر مقرب أخبره، بأنه يعاني من آلام مزمنة عقب إصابته بـ«كوفيد 19».

وتابعت هبة رشوان،: «والدي أخبرني أن أطمئن الجمهور بأن حالته مستقرة، لعدم ترويج الشائعات، لذا قررنا أن نعلن عن إصابته، وبالفعل الحالة مستقرة، ولديه أعراض طفيفة، أبرزها: آلام بالعظام، وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة».

وأكدت أن والدها لم يخضع لتحليل «PCR» أو ما يسمى بالمسحة، بينما خضع لعدة إشاعات أوضحت إصابته بالفيروس، ويخضع للبروتوكول العلاج بالمنزل، ولم يذهب لمستفشيات، لأن حالته جيدة ومستقرة، متمنية أن يظل في تحسن دائم، مطالبة بدعوات الجميع من أجل التعافي السريع له، ولكل المصابين.