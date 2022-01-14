محمد أحمد بهجت يعلن استقرار حالة رشوان توفيق بعد إصابته بكورونا

أكد الكاتب والشاعر محمد أحمد بهجت، اليوم الجمعة، استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير رشوان توفيق، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

بهجت: رشوان توفيق يتناول علاج كورونا بصبر واحتساب

وقال بهجت، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «عمي وأستاذي ومثلي الأعلى في الفن والأخلاق، الفنان القدير بابا رشوان توفيق، الحمد لله تعالى بخير، ويتناول العلاج من كورونا بصبر واحتساب».

وطلب من محبي الفنان الكبير رشوان توفيق، الدعاء له بالشفاء والعافية، حتى يتخطى هذه المحنة، قائلا: «الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق مستقرة تماما».

رشوان توفيق معزول في المنزل

كان الفنان الكبير رشوان توفيق، أصيب بفيروس كورونا، خلال اليومين الماضيين، وجرى عزله في منزله، وبدأ في تناول البروتوكول العلاجي.