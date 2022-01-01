محامي رشوان توفيق يفجر مفاجآت بشأن أزمة الفنان مع ابنته: تعنت ورفض للتصالح «فيديو»

كشف الدكتور مجدي مهران، محامي رشوان توفيق، آخر تطورات أزمة الفنان مع ابنته «آية»، والقرار الصادر من محكمة جنوب القاهرة اليوم بتأجيل القضية، مشيرا إلى أن جلسة اليوم، عقدت بشأن طلب ابنة الفنان «آية» الحكم بإلغاء الوكالتين الصادرتين منها إلى والدها، تتسطر وراء هذه الدعوى موضوع آخر.

ابنة رشوان توفيق حررت إقرارات بعدم المساس بشهادات الاستثمار

وأضاف «مهران» خلال بث مباشر لجريدة «الوطن»، أن الفنان اشترى 3 شهادات استثمار لدى بنك مصر باسمها على أن يعود العائد لصالحه شهريا، وحررت إقرارات على نفسها بأنها لا تمس شهادات الاستثمارات طوال حياته وهو ينتفع بالعائد شهريا».

وتابع: «ابنة الفنانة رشوان توفيق وقعت إقرارين؛ الأول هي وشقيقتها هبة، وعندما استولت آية على هذه الشهادات، وأخلت بالتزامها بعدم المساس بها، ذهبت للتستر على هذا الموضوع برفع قضية بإلغاء الوكالات».

رفض التصالح

وواصل: «لم نحضر الجلسة الأولى من المحاكمة على أمل التصالح، لكن هناك تعنتا في الخصومة شديد من آية، وجرى دعوتنا فرعيا لحضور الجلسة الثانية، وطلبنا إزالمها بإعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة للشهادات ورفض طلب إلغاء الوكالة».

واستكمل المحامي: «المحكمة سمحت لنا بتسديد رسمي للدعوة الفرعية وإعلانها وهذا تم، وتأجلت نظر الدعوى لإعادة الإعلان وتقديم أصول الإقرارات، وأجرينا إعادة الإعلان للخصوم وتحددت جلسة اليوم لهذا الإجراء، وطالبنا المحكمة بالتصريح باستخراج شهادة من البنك تفيد من الذي كان يقوم بصرف عائد الشهادات، والمحكمة أخرجت تصريح بذلك، وتأجلت القضية لجلسة 15 يناير الجاري».

مصير الدعاوى الأخرى

وعن مصير القضايا الأخرى، قال إن الدعوى الأولى صدر فيها حكم بصحة توقيع العقد، وهذه القضية ليست منظورة بالمحكمة بصفة مستقلة، ولكن هناك دعوى أخرى أقامتها آية ضد والدها وشقيقتها وابنة شقيقها، وتطالب فيها ببطلان عقد القسمة.