أسرة جمال عبدالناصر تفتح الضريح لمحبي الزعيم الراحل في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الذكرى الـ104 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي وُلد فى 15 يناير من العام 1918، وهو من مواليد حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، لكنه في الأساس من أسرة تنتمى إلى قرية بنى مُر بمحافظة أسيوط.

من جانبها قررت أسرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فتح ضريح ناصر بالقاهرة، صباح اليوم، لاستقبال المواطنين من محبي الزعيم عبدالناصر من كل محافظات مصر، واعتادت أسرة ناصر فتح الضريح في ذكرى ميلاده، وكذلك في ذكرى الوفاة، وأيضا في ذكرى ثورة 23 يوليو وفي المناسبات الرسمية.

نجل الزعيم: ضريح عبد الناصر مفتوح اليوم لمحبيه

وقال عبدالحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل، إن الضريح مفتوح اليوم بمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أمام كل المواطنين من كل أنحاء الجمهورية، وأضاف «عبدالناصر»، لـ«الوطن»، أن كبار السن وكذلك الشباب يحرصون في كل المناسبات المرتبطة باسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، على التواجد أمام الضريح.

وشدد نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك خلال زيارة الضريح مع ضرورة الاهتمام بارتداء الكمامات.

محطات في حياة جمال عبد الناصر

ومر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالعديد من المحطات في حياته، بدأت من مراحل التعليم الأولى بين العديد من المدارس الابتدائية، لأن والده بحكم وظيفته فى مصلحة البريد كان دائم التنقل.

وحصل «ناصر» على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحى الظاهر بالقاهرة فى عام 1937، وبدأ حياته العسكرية عندما كان عمره ١٩ عاما، وحاول الالتحاق بالكلية الحربية لكن محاولته لم تنجح في بداية الأمر، فاختار دراسة القانون، وحينما أعلنت الكلية الحربية عن قبولها دفعة استثنائية تقدم بأوراقه ونجح هذه المرة.

تخرج جمال عبد الناصر في الكلية الحربية برتبة ملازم ثان فى يوليو 1938، وشارك في حرب 1948، وكان في مقدمة الضباط الأحرار للقيام بثورة 23 يوليو 1952، وكان له دورا مهما فى تشكيل وقيادة الضباط الأحرار، وتولى جمال عبد الناصر، رئاسة جمهورية مصر العربية عقب محمد نجيب، وأصبح بذلك ثاني رئيس جمهورية لمصر.