سر 10 آلاف جنيه أهداها جمال عبدالناصر لمكتشف طريق الكباش «فيديو»

شهدت محافظة الأقصر، الخميس الماضي، افتتاح طريق الكباش، أو ما يسمى بـ«طريق المواكب الكبرى»، الذي اُعتبر رافدًا جديدا من روافد السياحة بالمحافظة، وذلك في حفل أسطوري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من سفراء الدول الأجنبية.

">

سر 10 آلاف جنيه أهداها جمال عبد الناصر لمكتشف طريق الكباش

ويرتبط الطريق الأثري الذي حاز حفل افتتاحه إعجاب العالم، بقصة ترجع إلى منتصف القرن الماضي، وهذا ما كشف عنه أحمد العربي، مدير معبد الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حيث أكد العثور على وثيقة قديمة توضح إهداء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مبلغ 10 آلاف جنيه للدكتور زكريا غنيم والدكتور محمد عبد القادر من علماء الآثار حينها للبدء في أعمال الحفائر والتطوير بعد سنوات من الكشف عن الطريق من قبل الأثري زكريا غنيم الذي تم في عام 1949.

وتابع: «طريق الكباش مر بالعديد من أعمال التطوير والكباش والحفائر بمشاركة عدد كبير من الشخصيات الأثرية والتنفيذية طيلة مراحله».

تمثال أبو الهول أبرز الأشكال للكباش

وأضاف «العربي»: «ويضم معبد الأقصر عددا من الكباش تتخذ تصميما مختلفا عن كباش الطريق الأخرى على طول الطريق الذي يصل إلى حوالي 2 كيلو و700 متر، وهي على شكل آدمي جسم أسد ورأس الملك نختنبوا من الأسرة الـ 30، وهو يختلف بعض الشيء عن النوعين الآخرين من الكباش وأبرز الأشكال هو شكل تمثال أبو الهول المعروف».

طريق الكباش

وطريق الكباش يربط بين معبدي الأقصر والكرنك في وسط الأقصر، يصل طول الطريق حوالي 2700متر ما يقارب 3 كيلو متر، كما يضم أكثر من 1200 كبش على جانبي الطريق، ويختص كل كبش بملك معين قام بإنشائه وتصميمه، حيث تتنوع أشكال الكباش على جانبي الطريق لثلاث أنواع فقط من أبرزها تمثال أبو الهول، كما أن أعمال التطوير لم تتوقف داخل طريق الكباش حتى بعد افتتاح الطريق.