النيابة تستمع لشهود العيان في مشاجرة ابنة «الحضري» وفرد أمن بـ«زايد»

تستمع اليوم، النيابة العامة، إلى أقوال شهود العيان في واقعة اعتداء فرد أمن على ابنة عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، وصديقيها، بعد أن أمرت النيابة بإحضارهم، لاستكمال التحقيق في الواقعة، وطلب كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث والإطلاع عليها، ومراجعة ما سجلته لبيان حقيقة تعدي فرد الأمن على إبنة الحضري وصديقيها الشابين.

وكانت النيابة العامة قد أمرت أمس بحبس المتهم في الواقعة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في المشاجرة التي نتج عنها إصابة إبنة الحضري بجرح سطحي في إصبعها، وجرح في رأس أحد صديقيها (4 غرز)، وتلفيات بالزجاج الأمامي لسياراتهم الثلاث من نوع (مرسيدس وقشقاي واوكتافيا)، وعدد من الصدمات الجانبية، أحدثها المتهم عن عمد.

تحريات المباحث حول الواقعة

وأوضحت تحريات المباحث الجنائية في الجيزة، أن ابنة الحضري كانت برفقة صديقين لها وقت حدوث المشاجرة، وأنهم كانوا في طريقهم يستعدون للسهر في كافية روضة زايد وقت حدوث الواقعة، عندما أخبرهم حارس الأمن بكومباوند «الكونتننتال» أنه من الممنوع ركن السيارت في هذا المكان، وأنه من غير المصرح الوقوف أو الانتظار به، فبدأت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى حد التشابك بالأيدي وإحداث تلفيات بسياراتهم.

حارس الأمن: لم أكن أقصد حدوث هذا كله

وقال حارس الأمن المتهم في الواقعة، إن ما نتج منه كان انفعالا لحظيا، قد ندم عليه وسبب له كثيرًا من الأذى، ولم يكن يتوقع وصول الأمر إلى هذا الحد، وأنه أخبرهم في بادئ الأمر أن يتحركوا من هذا المكان تلافيا لحدوث كل ذلك، وأنه لم يكن يفعل إلا تعليمات وظيفته ومشرف الأمن.