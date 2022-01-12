حصيلة حوادث الطرق خلال 72 ساعة بالفيوم.. مصرع 6 وإصابة 53 (صور)

شهدت الطرق الواقعة في نطاق محافظة الفيوم عدة حوادث بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تحجب الرؤية، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين في عدة حوادث متفرقة على مدار 72 ساعة الماضية، بينهم 5 لقوا مصرعهم معاً في حادث واحد بعدما استقلوا سيارة ميكروباص عقب أدائهم صلاة الفجر جماعة في مسجد قريتهم ثم سافروا ليعودوا إلى عملهم بعد قضاء أجازتهم الأسبوعية، إضافة إلى مصرع طفلة أمام أعين أسرتها خلال سفرها في رحلة لقضاء عيد الميلاد.

إصابة 22 في حادث تصادم بالفيوم

أُصيب 22 شخصاً في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق «القاهرة – الفيوم»، أمام بنزينة أويل ليبيا بمنطقة كوم أوشيم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، فيما هرعت 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت 5 مصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، و17 آخرين إلى مستشفى الفيوم العام.

وأزيلت آثار الحادث وتم تسيير الحركة المرورية على الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 6 في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

وتسبب انفجار إطار في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، في إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، ووقع الحادث بين منطقتي كمين كوم أوشيم وبوابة الرسوم اتجاه القاهرة، بسبب انفجار إطار السيارة فجأة، وخلال سيرها بسرعة جنونية، فاختلت عجلة القيادة بيد سائقها وانقلبت.

وهرعت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى الفيم العام، وتحرر المحضر اللازم.

مصرع 5 وإصابة 9 بتصادم «تريلا» بميكروباص

ولقي 5 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 9 آخرين بإصابات خطيرة في حادث تصادم تريلا وسيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، بسبب الشبورة المائية الكثيفة وانعدام الرؤية.

وتبين أنّ جميعهم يقيمون بقرية شاويش بمحافظة بني سويف، وأنّهم صلوا الفجر في المسجد واستقلوا السيارة عائدين إلى عملهم في مديرية المساحة بمحافظة القاهرة.

وشُيعت جثامين شهداء لقمة العيش الخمسة في جنازة جماعية بقرية شاويش في جنازة مهيبة، بحضور محافظ بني سويف وأعضاء مجلس النواب.

مصرع طفلة وإصابة 10 في تصادم بالفيوم

وقضى حادث تصادم على فرحة أسرة قبطية من محافظة المنيا، بعيد الميلاد المجيد، خلال رحلتهم لزيارة أحد الأديرة بمحافظة الفيوم، حيث لقيت طفلة مصرعها وأصيب 10 آخرين من نفس الأسرة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي كانوا يستقلونهما، على طريق أسيوط الصحراوي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب انعدام الرؤية إثر كثافة الشبورة المائية، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى الفيوم العام.

إصابة 6 في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، بسبب كثافة الشبورة، فيما انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.