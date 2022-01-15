يوم حزين في ذكرى ميلاد سمير غانم وأحمد خليل.. جمعتهما دراما الميلاد والوفاة

للمرة الأولى يختلف وقع اليوم على أسرتيهما، طقوس جديدة تحل محل احتفالات أعياد الميلاد المحببة، ويصبغ الحداد ألوان الحياة المبهجة بالأسود بعد رحيل الاثنين، تجربة صعبة تمر بها عائلتا الفنانين سمير غانم وأحمد خليل، اللذان تمر اليوم ذكرى ميلادهما للمرة الأولى بعد رحيلهما في 2021، إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

مفارقة غريبة جمعت الفنانين سمير غانم وأحمد خليل بخلاف حبهما للفن الذي منحاه حياتهما، ولكن الفنانين ولدا في اليوم نفسه مع اختلاف السنوات، فسميرغانم من مواليد 15 يناير 1937، بينما ولد «خليل» في عام 1941، الأغرب أن كلاهما رحل في 2021 بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، فرحل «سمير» أولا في مايو 2021 ولحق به «خليل» في نوفمبر 2021.

والفنان أحمد خليل لديه ابنتين أمينة وعاليا من زوجته الألمانية التي تدعى «هايدي»، وكانت الزيجة الثانية بالنسبة له بعد طلاقه من الفنانة سهير البابلي، التي تزوجها في بداية مشواره الفني ولم يستمرا طويلا.

بنات سمير غانم في ذكرى ميلاده: «عيد ميلاد سعيد في الجنة»

واستبدلت عائلة الفنان سمير غانم طقوس الاحتفال المعتادة بعيد ميلاده، بطقوس مختلفة هذا العام إذ حرصت دنيا وإيمي سمير غانم على نشر صوره عبر حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي، والدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة، فنشرت دنيا: «عيد ميلاد سعيد في الجنة يا رب»، بينما قالت إيمي في تدوينة على «إنستجرام»: «يا رب أشوفك فى الجنة أنت ومامي ونحتفل معاكم زي كل سنة».

وخلال يومين، وتحديدا في 17 يناير الجاري، يحل عيد ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز، لتكون الذكرى الأولى لميلادها بعد رحيلها في أغسطس الماضي، بعد ما يقرب من 3 أشهر قضتها في المستشفى بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واحتفلت الفنانة الراحلة بآخر عيد ميلاد لها في 2020، قبل انتشار جائحة كورونا، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانات كانت من بينهن الراحلة رجاء الجداوي وصديقتها الفنانة ميرفت أمين بالإضافة إلى نرمين الفقي، سوزان نجم الدين وبوسي شلبي.