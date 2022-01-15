نائب رئيس البرلمان العربي: استعراض داعش لنشاطه الإرهابي «فُجور»

وصف النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، استعراض تنظيم داعش الإرهابي لنشاطه فى عام 2021، ونشره في أحدث منشوراته عبر منصاته الإلكترونية إحصائية ترصد نتائج وأعداد عملياته والتي بلغت 2748 عملية، بـ«الفجُور» خاصة بعد تفاخر التنظيم بمثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي أسفرت عن مقتل وإصابة 8039 شخصًا، كان أغلبها في دول العراق وسوريا وأفغانستان ونيجيريا.

«عابد» يطالب العالم بمواجهة الجماعات الإرهابية

وطالب «عابد» فى بيان له أصدره اليوم، المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله بالإسراع فى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لمواجهة جميع التيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية وفى مقدمتها تنظيم داعش الإرهابى الذى نجحت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربات ناجحة له ولغيره من التنظميات الإرهابية التى كانت تهدف إلى تحويل أرض سيناء المقدسة والطاهرة إلى إمارة للإرهاب والدم والتطرف.

وتساءل النائب علاء عابد قائلاً: ماذا ينتظر المجتمع الدولى من تنظيم داعش الإرهابي بعد قيامه علناً وأمام العالم كله بنشر إحصائية بجرائمه الإرهابية، أعلن فيها أن دولة العراق تصدرت الدول المستهدفة من قبله بواقع 1127 عملية إرهابية والتي راح ضحيتها 2093 قتيلًا وجريحًا، لتحتل بعدها نيجيريا المركز الثاني بـ415 عملية إرهابية أدت إلى مقتل وإصابة 1565 شخصًا، وأما أفغانستان فقد استهدفها التنظيم الإرهابي بـ372 عملية، نتج عنها وقوع 1963 ما بين قتيل وجريح، وبفارق طفيف عانت سوريا من هجمات «داعش» الدموية، لتسجل 368عملية إرهابية، أوقعت 737 شخصًا ما بين قتيل وجريح.

الصومال في مرمى إرهاب داعش

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، أن إحصائية تنظيم داعش الإرهابى أكدت أن دولة الصومال لم تكن بمنأى عن هجماته الذي نفذ فيها 40 عملية، أسفرت عن مقتل وإصابة 112 شخصاً وأن تنظيم داعش استهدف أوغندا بـ4 هجمات نتج عنها مقتل وإصابة 40 شخصاً.

وجدد النائب علاء عابد، تحذيراته للمجتمع الدولى من التحرك للتنظيم الداعشي خاصة في الفضاء الإلكتروني، مطالباً بسرعة تحرك المجتمع الدولى للقضاء نهائياً على هذا التنظيم الإرهابى وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى داخل مختلف دول العالم.