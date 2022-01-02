البرلمان العربي: هجمات مليشيا الحوثي ضد السعودية تقوض استقرار المنطقة

أدان البرلمان العربي، اليوم، مواصلة الهجمات الإرهابية الخسيسة لميليشيا الحوثي صوب المملكة العربية السعودية، التي كان آخرها إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، التي اعترضتها قوات التحالف العربي بنجاح.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل، والعمل بشكل فوري على وقف تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة التي تستخدمها في عملياتها العسكرية ضد المدنيين والأبرياء، مؤكدا أن استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في أعمالها الإرهابية، يثبت أنها ليست جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة باليمن سلمياً.

البرلمان العربي يحمل إيران مسئولية الأعمال الإرهابية

وحمل البرلمان العربي النظام الإيراني كل الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، لإصرار هذا النظام على نشر الفوضى والتخريب والدمار في المنطقة العربية من خلال تزويده ميليشيا الحوثي بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة، والخبراء والمستشارين العسكريين؛ خدمة لمشروعه التوسعي وأجندته التخريبية في المنطقة.

البرلمان العربي يجدد تضامنه مع السعودية

وجدد البرلمان العربي، تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية، معتبرا أنها تقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، كما تمثل خرقا واضحا لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار.