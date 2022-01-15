رسالة مؤثرة من رامي رضوان لـ سمير غانم بذكرى ميلاده: في الجنة يا حبيبي

حرص الإعلامي رامي رضوان، على توجيه رسالة خاصة لحماه الفنان الراحل سمير غانم في أول ذكرى ميلاد بعد وفاته، وذلك من خلال منشور خاص عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

رامي رضوان يتذكر سمير غانم بكلمات مؤثرة

ونشر رامي رضوان صورة تحمل عدد من الشخصيات التى جسدها الفنان سمير غانم، وعلق عليها قائلا «فى ذكرى ميلاد حبيبي الأسطورة من لا مثيل به.. الإنسان صاحب القلب الأبيض والروح المبهجة وطيبة الدنيا فيه وأنقي البشر.. لا يذكره أحد إلا بكل خير لأنه كان لا يذكر أحد طوال حياته إلا بكل خير».

وتابع رامي قائلا: «يوم ميلادك عيد يا حبيبي وفراقك ألم يصبرنا عليه فقط يقيننا أنك فى الجنة والسيرة الطيبة الباقية على لسان كل الناس وحبهم، كل ذكرى ميلاد وحضرتك معانا بروحك وإيفيهاتك وضحكتك المنورة».

وطلب «رامي» من الجمهور الدعاء له: «أرجو من كل محبيه أن يدعو له ولحماتي الغالية دلال عبد العزيز بالرحمة والمغفرة والراحة والسكينة وقراءة الفاتحة على روحهما».

دنيا سمير غانم ترثي والدها

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، كانت قد رثت والدها الفنان الراحل سمير غانم، من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام مصحوبا بصورة خاصة له.

وقالت فيه «كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وروحي، ربنا يرحمك ويغفرلك ويا رب تكون سعيد ومرتاح زى ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها، بحبك، وأنت معايا فى كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا رب».