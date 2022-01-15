أمطار خفيفة ومتوسطة في 6 محافظات.. وطوارئ لإزالة تراكم المياه بالشوارع

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، اليوم السبت، حول متابعة حالة الطقس بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير، إلى تعرض محافظة القاهرة لأمطار خفيفة عَلِى معظم الأحياء، ولم تحدث أي تجمعات وتعرض العاصمة لانخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط للرياح على أغلب الأحياء، كما لا توجد أي معوقات أو مشاكل في الطرق بالمحافظة.

وأوضح التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، إلى تعرض محافظة مطروح لسقوط الأمطار المتوسطة على بعض المدن والمراكز، لافتًا إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بالتعامل مع تراكمات مياه الأمطار، كما لم تتعرض الطرق بالمحافظة إلى أي مشكلة وجميعها مفتوحة، إذ تشهد المحافظة موجة من الطقس البارد وغير المستقر مع نشاط للرياح الخفيفة.

غلق ميناء برج البرلس

أما في كفر الشيخ، فشهدت المحافظة سقوط الأمطار المتوسطة على مراكز والقرى، وغلق ميناء برج البرلس لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، وجار التعامل مع التراكمات الموجودة للمياه.

كما تعرضت محافظة البحيرة، لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المراكز، وتقوم الأجهزة التنفيذية بالتعامل مع تراكمات المياه بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد تقرير غرفة العمليات، أن محافظتي الجيزة والدقهلية، تعرضتا إلى سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المدن والمراكز ولم تتسبب في أي تجمعات، كما تتعرض المحافظتين للطقس البارد ونشاط الرياح.

موجة من الطقس البارد

وتشهد باقي محافظات الجمهورية، موجة من الطقس البارد مع نشاط الرياح الخفيفة، ولا توجد أي معوقات في حركة السيارات في الطرق الرئيسية، كما يوجد تمركز لكافة المعدات للتعامل مع تراكمات المياه وفقًا للخطط الموضوعة لذلك.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة؛ لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

التعامل مع تجمعات المياه حول المدارس والمعاهد

كما وجه «شعراوي» المحافظات بتكثيف جهود رفع تراكمات وتجمعات المياه حول المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات، التي تشهد امتحانات نصف العالم خلال تلك الفترة لعدم التأثير على حركة سير الطلاب والتلاميذ، مع مراجعة أعمال الإنارة داخل المدارس.

وطالب الوزير، كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار، التي ستشهدها بعض المحافظات طبقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موجهًا بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية ميدانيًا، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين؛ للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار التي تشهدها المحافظات.