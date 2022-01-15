الأرصاد: انخفاض الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع.. وأمطار على القاهرة غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع على كافة الأنحاء، وتتعمق الأمطار الخفيفة غدا لتصل لبعض المناطق في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس اليوم بارد.. والصغرى تصل لـ5 درجات

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «Extra News»، ويقدمه الإعلاميان منة فاروق ومجاهد همام، اليوم السبت، أن طقس اليوم يشهد تقلبات وتغيرات جوية، من حيث انخفاض للحرارة وسقوط أمطار، ومن المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، إذ تسجل العظمى ببعض المناطق 16 درجة، بينما الصغرى تصل لـ5 درجات.

ونوهت «غانم» إلى أن الطقس بارد على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار.

وأوضحت أن الطقس خلال ساعات الليل، يكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، ويصل لحد الصقيع على شمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، منوهة إلى أن المقصود بالصقيع أي أن درجة الحرارة تنخفض لما دون 5 درجات.

وأفادت بوجود فرص لسقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد وشمال الوجه البحري، مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، مشيرة إلى أن الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تمتد على بعض المناطق من السواحل الغربية للبلاد، مثل مطروح والإسكندرية، وتكون هذه الأمطار على فترات متقطعة.

سقوط أمطار على الصعيد

وأكدت على أن محافظات وسط وجنوب الصعيد تشهد اليوم استقرارا في الأحوال الجوية، وبالتالي تنعدم فرص سقوط الأمطار، بينما تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، إذ تسجل العظمى على جنوب الصعيد لما دون 20 درجة مئوية، بينما كانت في السابق تسجل 25 درجة.

وأشارت إلى أن الطقس في محافظات الصعيد، بارد خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على كافة المناطق، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على محافظات جنوب الصعيد، غدًا.