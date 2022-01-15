القاهرة ترفع درجة الاستعداد وتخصص خطا ساخنا لتلقي بلاغات الأمطار

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس، إذ تتعرض بعض مناطق القاهرة الآن لأمطار خفيفة.

التنسيق بين أجهزة المحافظة

وشدد محافظ القاهرة على المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة من رؤساء الأحياء وغيرهم، بالتواجد ميدانيًا للتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

وأكد محافظ القاهرة، أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها كل الأحياء وشركتا مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة، للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، مشددًا على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة حالات الطوارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة.

وأشار إلى تنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات إن وجدت، حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

تلقى بلاغات المواطنين

وأضاف المحافظ، في تصريحات، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، وتخصيص الخط الساخن «15496» لتلقي بلاغات المواطنين بأحياء المحافظة عن تراكمات مياه الأمطار، لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة معها.