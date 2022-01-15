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تأجيل محاكمة مرتضى منصور في واقعة التعدي على سيدتين لـ26 فبراير

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العنود مدني
01:06 م | السبت 15 يناير 2022
مرتضى منصور

مرتضى منصور

أجلت محكمة جنح العجوزة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، 3 دعاوى تتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالتعدي على سيدتين داخل النادي النهري التابع للنادي الكائن بمنطقة العجوزة، لجلسة 26 فبراير.

3 دعاوى ضد مرتضى منصور

وأقامت سيدتان، 3 دعاوى حملت رقم 12872، و24790، و24791 ضد مرتضى منصور تتهمانه بالتطاول عليهما، بعدما قال إنَّهما تتعاطيان الحشيش داخل النادي، ووجه لهما السباب والشتائم أثناء وجودهما بالنادي النهري، فيما قالت المجني عليهما إنَّ إحداهما كانت تدخن سجائر.

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