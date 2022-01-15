بدء محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وحجز سيدتين داخل النادي النهري

بدأت محكمة جنح شمال الجيزة، منذ قليل، نظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة التعدي على سيدتين داخل النادي النهري في منطقة العجوزة، وحجزهما وتوجيه السباب والشتائم لهما.

كانت جهات التحقيق، قد أحالت مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى المحاكمة بتهمة التعدي على سيدتين داخل نادي الزمالك النهري، ونسبت له تهمة قذف المجني عليهما «ملكة.م» و«مايسة .م»، بأن أسند إليه أمور يعاقب عليها القانون وفق ما ذكره لهما في فيديو قدمته السيدتان إلى المحكمة، وسبهما واتهمهما بتعاطي المواد المخدرة، كما وجهت له تهمة سب المجني عليهما علنًا، إذ وجه لهما عبارات تتضمن خدشًا للشرف.

احتجاز سيدتين

تفاصيل الواقعة بدأت في 2019، عندما وجهت السيدتان تهمًا لمرتضى منصور في بلاغ بالتعدي عليهما وسبهما واحتجازهما داخل النادي، بمقر النادي النهري في العجوزة.

واتهمت السيدتان مرتضى بارتكاب تهم السب والقذف، واحتجزهما داخل النادي دون وجه حق، وقام باستعراض القوة والتلويح بها في مواجهتهما، إذ قرر المشكو في حقه صراحة بمقطع فيديو، وأيضًا ثبت بأقوال الشاكيتين بالتحقيقات أن رئيس نادي الزمالك، قررا لهما أنهما لن يخرجا من النادي.

الفعل الفاضح العلني

وشرحت السيدتان، أن رئيس نادي الزمالك ارتكب جريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام، إذ ثبت بالفيديو الخاص بالواقعة، بأن الأخير أصدر أصواتًا من فمه، مستهجنة اجتماعيا ومرفوضة، كما ذكر عبارة «كل ده على …. ومش هقول على إيه»، وهي إيحاءات معروفة وتمثل خدشًا للحياء العام قام بإذاعتها علنية؛ ما تسبب في ضرر نفسي ومعنوي لهما؛ ما يؤكد أنه ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون بحقهما.