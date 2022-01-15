246 ألف طالب يؤدون أولى امتحانات صفوف النقل في الفيوم

أدى 245 ألفا و864 طالبا وطالبة بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، امتحانات النقل، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بينهم 244984 تلميذا في الفترة الصباحية، و880 طالبا وطالبة في الفترة المسائية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا داخل اللجان وأثناء دخول وخروج الطلاب، مع تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجنة، والنظافة، وخصوصًا نظافة الحمامات، والفصول، والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية.

مدير تعليم الفيوم تتفقد اللجان

وتفقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم، صباح اليوم، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2021 في مدارس إدارة سنورس التعليمية، لمتابعة امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي باللجان، ومنها لجنة مدرسة محمد موسى الجلاب للتعليم الأساسي، ولجنة مدرسة الساحة الابتدائية بإدارة سنورس التعليمية، وذلك بحضور الدكتور منتصر الشماع مدير الإدارة.

انتظام سير امتحانات النقل باللجان

وقالت مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالفيوم، أنّ امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية في أول أيامها، سارت بانتظام في جميع اللجان التي تابعتها، ودون وجود أي مشاكل أو شكاوى من التلاميذ.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم

وشددت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل وخارج اللجان بكل حزم، وخلال دخول وخروج التلاميذ من اللجان، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع القائمين على العملية الامتحانية منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع.

الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم

وأكدت على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سواء فيما يتعلق بمراقبي ومشرفي اللجان، أو بالتلاميذ لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكده على ضرورة التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

غرف عمليات مركزية وفرعية بالتعليم

تجدر الإشارة إلى أنّ مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، قد تفقدت غرفة عمليات ديوان إدارة سنورس التعليمية، للتأكد جاهزيتها وتفعيلها ومتابعة جميع اللجان الامتحانية على مستوى الإدارة ورصد أي مخالفات وحل أي مشكلة فورية قد تطرأ أثناء الامتحانات، موجهةً بضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، كما تابعت لجان امتحانات النقل على مستوى المحافظة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور أعضاء غرفة العمليات بالمديرية.