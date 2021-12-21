جدول امتحانات التيرم الأول للصف الخامس الابتدائي بالفيوم

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، من وضع جداول امتحانات التيرم الأول للصف الخامس الابتدائي، التي تبدأ في 15 يناير المُقبل، وتستمر لمدة 5 أيام حيث يوم 20 يناير، يتخللها يوم إجازة، والموافق 19 يناير، كما حددت المديرية ضوابط امتحانات المستوى الرفيع لطلاب المدارس التجريبية واللغات، وتقويم مواد الأنشطة التربوية، بالإضافة إلى امتحان مادة التكوين المهني لمدارس التعليم المجتمعي.

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي

وقال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ امتحانات نصف العام الترم الأول لطلاب الصف الخامس الابتدائي تبدأ السبت 15 يناير بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، يليه في اليوم التالي امتحان العلوم، ثم امتحاني الرياضيات والتربية الدينية يوم الاثنين 17 يناير، ثم امتحان اللغة الإنجليزية الثلاثاء الموافق 18 يناير، ثم يحصل الطلاب على يوم إجازة في 19 يناير، وتنتهي الامتحانات يوم الخميس 20 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية.

ضوابط الأنشطة التربوية والمستوى الرفيع

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، في بيانها، أنّه سيتم تقويم مواد الأنشطة التربوية عملياً قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، كما يتم عقد امتحان اللغة الأجنبية "المستوى الرفيع" للمدارس التجريبية الرسمية، ومدارس اللغات الخاصة، يتم بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول والزمن ساعتان.

استمرار الامتحانات أيام الأجازات

ويعقد امتحان مادة التكوين المهني لمدارس التعليم المجتمعي قبل موعد هذا جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الابتدائي بوقت كافي، مع استمرار الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيره.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

تجدر الإشارة إلى أنّ امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي تبدأ في 15 يناير وتنتهي أيضاً في 20 يناير، بالتزامن مع امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي.